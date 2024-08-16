ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом новые технические решения в спецоперации

14:18
  • пятница
  • 16 августа 2024

Выступал министр обороны Андрей Белоусов

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 16 августа, провел совещание с Советом безопасности. Участники мероприятия обсудили новые технические решения, применяемые в специальной военной операции.

Глава Минобороны Андрей Белоусов принимал участие в совещании дистанционно. Как пояснил президент, министр находится на одном из пунктов управления, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось: количество желающих заключить контракты с Министерством обороны увеличилось, а темпы наступления ВС России увеличились в полтора раза.

Глава государства в июле обсудил с главой "Ростеха" укрепление обороноспособности страны. Сергей Чемезов рассказал, что у "Ростеха" традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа — он составляет 99,5%. При этом 80% всей техники, которая задействована в СВО, производится на предприятиях корпорации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.