Путин обсудил с Совбезом новые технические решения в спецоперации

Выступал министр обороны Андрей Белоусов

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 16 августа, провел совещание с Советом безопасности. Участники мероприятия обсудили новые технические решения, применяемые в специальной военной операции.

Глава Минобороны Андрей Белоусов принимал участие в совещании дистанционно. Как пояснил президент, министр находится на одном из пунктов управления, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось: количество желающих заключить контракты с Министерством обороны увеличилось, а темпы наступления ВС России увеличились в полтора раза.

Глава государства в июле обсудил с главой "Ростеха" укрепление обороноспособности страны. Сергей Чемезов рассказал, что у "Ростеха" традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа — он составляет 99,5%. При этом 80% всей техники, которая задействована в СВО, производится на предприятиях корпорации.

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