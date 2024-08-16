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Глава Приморья рассказал, когда в регионе восстановят энергоснабжение

14:36
  • пятница
  • 16 августа 2024

Часть региона уже получила свет

Полностью возобновить энергоснабжение Приморского края после масштабной сетевой аварии планируется до конца суток. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказал глава региона Олег Кожемяко.
В Приморье произошло массовое отключение электроэнергии

Как написал политик в своем Telegram-канале, уже получили электричество Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.

В настоящее время запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке — ожидается, что до конца пятницы всех потребителей края переподключат, пообещал Кожемяко.

Исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш опровергла фейки о том, что причинами отключения стали теракты, учебные мероприятия или падение опоры линии электропередач. Произошла авария в сетях, ведутся восстановительные работы. Подача напряжения осуществляется постепенно, чтобы избежать повторных аварий, сообщает Telegram-канал NEWS Vl.

Ранее президент России Владимир Путин связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов с майнингом криптовалют. Как заявил глава государства на совещании с кабмином по экономическим вопросам, этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков".

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