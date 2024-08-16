Стало известно о жертвах удара по ТЦ "Галактика" в Донецке

Здание горит на площади 10 тысяч "квадратов"

Вооруженные силы Украины ударили по крупному гипермаркету в Донецке.

ТЦ расположен в Петровском районе города. После атаки начался сильный пожар, в настоящий момент его площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняется "оперативной обстановкой" - сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние, объяснил глава ДНР Денис Пушилин.

По последним данным, погибли два человека, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Семь человек получили ранение.

Днем 16 августа ВСУ начали массированный обстрел западной части города. За 15 минут украинские боевики 11 снарядов. Помимо "Галактики", повреждено здание Центральной городской больницы № 14.

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