ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцы "Севера" пресекли попытки подхода резервов ВСУ на курском направлении

14:45
  • пятница
  • 16 августа 2024

Отражены атаки штурмовых групп

Группировка "Север" отразила атаку в направлении Русского Поречного на курском направлении.

Также отражена атака штурмовой группы противника в направлении Гордеевки, сообщили в пятницу в Минобороны России.

ВС России пресекли попытки подхода резервов противника, нанесен удар по складам боеприпасов и горючего в Сумской области.

Потери украинской армии на курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц бронетехники. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.