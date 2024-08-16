Отражены атаки штурмовых групп

Группировка "Север" отразила атаку в направлении Русского Поречного на курском направлении.

Также отражена атака штурмовой группы противника в направлении Гордеевки, сообщили в пятницу в Минобороны России.

ВС России пресекли попытки подхода резервов противника, нанесен удар по складам боеприпасов и горючего в Сумской области.

Потери украинской армии на курском направлении за сутки составили до 220 человек и 19 единиц бронетехники. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

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