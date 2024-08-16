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Мишустин распорядился поднять зарплаты части бюджетников

15:02
  • пятница
  • 16 августа 2024

Это затронет работников федеральных госучреждений

Заработные платы работников федеральных государственных учреждений с 1 октября будут увеличены на 5,1%. Распоряжение такого содержания подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Зарплату поднимут медицинским работникам клинических центров, преподавателям федеральных университетов, а также тем, кто работает в федеральных учреждениях науки и культуры и других областях.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев пояснил RT, что увеличение зарплат работников федеральных госучреждений с 1 октября будет стимулировать не только сохранение кадров, но и формировать задел для того, чтобы дефицит квалифицированных сотрудников не возник в дальнейшем.

В апреле глава государства Владимир Путин заявил, что кабмину поручено в 2025 году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников. Как подчеркнул президент, "это сложная работа, она капиталоемкая, но, конечно, она нужна".

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