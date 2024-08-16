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Июльская жара вернется в Москву

15:20
  • пятница
  • 16 августа 2024

Температура поднимется до плюс 29 градусов

Повышение температуры до июльских значений прогнозируется в Москве в выходные и в начале следующей недели. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, в субботу и в воскресенье ожидается до 27 градусов днем и до 16 градусов в ночное время.

Наиболее теплым днем будет понедельник — ночные температуры такие же высокие, а а днем столбики термометров могут подняться до 29 градусов тепла. Однако уже со среды произойдет изменение циркуляции воздуха. В результате станет прохладнее, сообщает "Интерфакс".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что к середине месяца температура воздуха в столице отстает от нормы всего на градус с небольшим. Эксперт предположил, что вторая половина августа сможет выправить ситуацию или свести ее к нулю.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отмечала, что в среднем в Москве случаются заморозки в первых числах сентября — это может повториться и предстоящей осенью, хотя однозначно говорить об этом пока рано.

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