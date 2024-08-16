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Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

15:14
  • пятница
  • 16 августа 2024

Все они - сторонники Навального*

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего пресс-секретаря Алексея Навального* Киру Ярмыш* (признана в России иноагентом – прим. ред.).

В перечень также попали сторонница покойного оппозиционера Мария Певчих* (признана в России иноагентом – прим. ред.) и его адвокат Ольга Михайлова*, передает "Интерфакс".

Согласно законодательству, банки замораживают средства попавших в список Росфинмониторинга и приостанавливают их обслуживание.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота. В 2023 году он демонстративно сжег свой российский паспорт, глумился над символами победы ВОВ и религией, а также негативно отзывался о русскоязычных.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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