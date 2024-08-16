Поднявшаяся на волне хайпа Кадышева берет за корпоративы всего ничего и просит только сушки и молоко

Артистка снова в центре внимания

Спрос на выступления Надежды Кадышевой в России вырос вдвое на фоне новой волны популярности ее песен. Дело в том, что композиция артистки "Плывет веночек" буквально порвала социальные сети, ее знает молодежь настолько хорошо, что певицу даже позвали выступить на недавно прошедшем VK фесте, где она имела оглушительный успех.

При этом, выяснили журналисты, поймавшая вторую волну популярности Надежда Кадышева не стала задирать ценник на свои выступления. Чтобы пригласить певицу спеть на корпоративе, нужно выложить всего ничего (по сравнению с другими знаменитостями) - 1,5 миллиона рублей. При этом райдер артистки максимально скромный.

Кадышева готова приехать на мероприятие на поезде, но желательно не в первом или последнем купе. Она просит немногословного водителя и размещение вдали от шумных мест. Допускается проживание в коттедже или на вилле. Из еды артистка не просит никаких изысков: только фрукты, баранки, печенье, минеральная вода, молоко, чай и кофе. Ну и пластиковые стаканчики для напитков, передает телеграм-канал SHOT.

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