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Путин 18-19 августа посетит Азербайджан

15:26
  • пятница
  • 16 августа 2024

Ожидается подписание документов

Президент России Владимир Путин направился с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Поездка запланирована 18-19 августа, сообщили в пресс-службе Кремля. Как ожидается, российский лидер обсудит двусторонние отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы.

По итогам поездки Москва и Баку подпишут совместное заявление и несколько документов.

В начале августа Баку посетил секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. 

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