Путин 18-19 августа посетит Азербайджан

Ожидается подписание документов
Президент России Владимир Путин направился с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.
Поездка запланирована 18-19 августа, сообщили в пресс-службе Кремля. Как ожидается, российский лидер обсудит двусторонние отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы.
По итогам поездки Москва и Баку подпишут совместное заявление и несколько документов.
В начале августа Баку посетил секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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