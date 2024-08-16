Путин 18-19 августа посетит Азербайджан

Ожидается подписание документов

Президент России Владимир Путин направился с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Поездка запланирована 18-19 августа, сообщили в пресс-службе Кремля. Как ожидается, российский лидер обсудит двусторонние отношения, стратегическое партнерство и международные проблемы.

По итогам поездки Москва и Баку подпишут совместное заявление и несколько документов.

В начале августа Баку посетил секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram