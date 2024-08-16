Под обстрелом оказался торговый центр

Количество пострадавших при обстреле украинской армией Донецка возросло до 11. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказали в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, под удар попал гипермаркет "Галактика". Глава ДНР Денис Пушилин вследствие атаки здание торгового центра охватил огонь.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул: сейчас главное — выбить противника с российских территорий, обеспечить надежное прикрытие государственной границы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

9 августа ситуация в Курской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Такое решение приняла на внеочередном заседании правительственная комиссия.

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