ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число раненых при ударе ВСУ по Донецку выросло до 11 человек

15:43
  • пятница
  • 16 августа 2024

Под обстрелом оказался торговый центр

Количество пострадавших при обстреле украинской армией Донецка возросло до 11. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказали в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Украинские националисты обстреляли жилые кварталы Лисичанска

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, под удар попал гипермаркет "Галактика". Глава ДНР Денис Пушилин вследствие атаки здание торгового центра охватил огонь.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул: сейчас главное — выбить противника с российских территорий, обеспечить надежное прикрытие государственной границы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

9 августа ситуация в Курской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Такое решение приняла на внеочередном заседании правительственная комиссия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.