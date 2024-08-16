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СКР возбудил уголовное дело после удара ВСУ по торговому центру в Донецке

17:59
  • пятница
  • 16 августа 2024

Новые данные о происшествии

Новое преступление киевского режима. ВСУ ударили по жилым кварталам Донецка. Под обстрел попал торговый центр "Галактика". В момент атаки там находились не менее 100 человек, причем, среди посетителей было много семей с детьми. В результате атаки вспыхнул пожар - здание полностью выгорело. К этому часу известно о двух погибших. По меньшей мере 11 человек пострадали.
Число раненых при ударе ВСУ по Донецку выросло до 11 человек

ВСУ выпустили по городу пять снарядов. Как минимум два из них попали в торговый центр. Внутри были люди. Всё произошло в полдень пятницы. По последним данным, жертвами обстрела стали два человека, пострадали 11. Среди раненых есть подросток.

Площадь пожара превысила 10 тысяч квадратных метров. Боевики киевского режима не давали тушить пламя. Над местом висел беспилотник, который могли использовать для корректировки огня. Сотрудникам МЧС поначалу приходилось держаться на безопасном расстоянии. Целью для удара ВСУ выбрали место, которое всегда многолюдно. "Галактика" - это единственная сеть гипермаркетов в Донецке и единственный большой магазин в Петровском районе.

От обстрела пострадали и ближайшие жилые многоэтажки. Вот так сейчас выглядит одна из квартир (см. видео). Балкон уничтожен полностью, обрушилась и часть внешней стены. В Следственном комитете уже заявили, что по факту обстрела Донецка возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".  Удары наносила дальнобойная гаубица западного производства.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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