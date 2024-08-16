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Беглов представил программу развития Петербурга до 2030 года

18:09
  • пятница
  • 16 августа 2024

Губернатор обозначил 10 приоритетных направлений

Десять новых станций метро появятся в Санкт-Петербурге в ближайшие пять лет.  Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на пресс-конференции регионального отделения "Единой России". Там глава города, который в сентябре будет участвовать в выборах, представил программу развития мегаполиса до 2030 года.

Губернатор обозначил десять приоритетных направлений. В их числе - развитие образования и здравоохранения, забота о людях преклонного возраста, сохранение исторического наследия и дорожное строительство.

Так, в приоритете - возведение КАД-2 и высокоскоростной железнодорожной магистрали. А ещё вторая очередь аэропорта "Пулково" и создание "наземного метро". В городе возведут Большой Смоленский мост через Неву. Он станет самым большим из разводных.

Что касается развития общественного транспорта, он останется социальным с едиными льготами. В ближайшие пять лет откроют 6 новых трамвайных линий и запустят маршрут скоростного трамвая "Купчино-Шушары-Славянка".

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