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В Москве прошел третий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа"

18:11
  • пятница
  • 16 августа 2024

Делегаты обсудили ситуацию в Молдавии

Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами. Об этом заявили делегаты прошедшего сегодня в Москве третьего съезда молдавского оппозиционного блока "Победа".

Среди его участников - лидер блока Илан Шор, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, кандидат в президенты страны Василий Боля. Делегаты обсудили ситуацию в Молдавии в преддверии выборов главы государства и референдума о евроинтеграции, которые пройдут там 20 октября.

Оппозиция резко критикует нынешние власти в Кишиневе за их прозападный курс и выступают за дружеские партнерские отношения с Россией и вступление Молдавии в Евразийский экономический союз.

"Хорошие, дружеские отношения с Россией - в этом заключается глобальный интерес нашей страны. От этого мы не будем отступать. Мы должны наводить те мосты, которые были разрушены нынешней властью. Мы должны присутствовать и работать на всех площадках СНГ. И, конечно, мы должны предпринять все усилия к тому, чтобы это сотрудничество углубить и расширить", - отметил Василий Боля, кандидат в президенты Молдавии от блока "Победа".

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