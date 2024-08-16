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Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже своей Библии

15:41
  • пятница
  • 16 августа 2024

Республиканец предоставил финансовый отчет

Стоит сразу оговориться, что речь идет не о канонической книге, а о "Библии Гринвуда". Дональд Трамп начал продавать ее с марта. Книга названа в честь патриотической баллады "Боже, благослови США" кантри-певца Ли Гринвуда, которую Трамп традиционно исполняет, выходя на сцену на своих митингах.

Для сравнения: обычная Библия "Боже, благослови США" продается за 60 долларов, а версия с автографом Дональда Трампа - уже за 1000 долларов. В рекламе указано, что это "единственная Библия, одобренная Трампом", сообщает New York Times.

И это не единственная статья доходов в издательском бизнесе кандидата в президенты. Еще именитый республиканец заработал около 4,5 миллиона долларов на продаже "Писем Трампу". Это сборник писем, которые ему присылали разные знаменитости.

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