Все цели успешно уничтожены

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по бронированной и автомобильной военной технике противника.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, согласно докладам российской разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее источник рассказал, что молчание лидеров ЕС в отношении ситуации в Курской области объясняется "любопытством, помноженным на опасение и выжидание" в том, что касается последствий украинской атаки.

Между тем Пентагон в своем докладе сообщил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, причем в таком количестве, что лишает их возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

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