В Петербурге сообщили об усилении защиты города от БПЛА

В городе формируют кольцо радиолокационных станций

В Санкт-Петербурге усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз.

Об этом в пятницу, 16 августа, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

Ранее Беглов заявил о готовности Санкт-Петербурга принять пострадавших от атак ВСУ жителей Курской области. Также Северная столица направила медиков в Курскую область для помощи пострадавшим от обстрелов.

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