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Дошутился: против комика Комиссаренко начато расследование за оскорбление Лукашенко

16:10
  • пятница
  • 16 августа 2024

Артисту грозит тюрьма

Знаменитого юмориста Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях президента Белоруссии Александра Лукашенко. Заочное расследование начато 15 августа Центральным (города Минска) районным отделом Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

В СК Белоруссии сообщили, что комику предъявлено обвинение по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", "Клевета в отношении Президента Республики Белоруссия" и "Оскорбление Президента Республики Белоруссия". Примечательно, что по каждой из статей белорусского УК ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что сам Слава Комиссаренко давно не живет в Белоруссии. Некоторое время назад он покинул страну и находился в России, где много выступал. Однако вскоре после начала СВО артист уехал и из России. Комик колесит по городам и весям со своими выступлениями. Так, известно, что Комиссаренко планирует в сентябре провести ряд концертов в Юрмале, Праге и Лондоне.

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