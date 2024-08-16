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ЦБ России рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке

16:26
  • пятница
  • 16 августа 2024

Но есть одно условие

Речь идет только о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено. Если же оно частично пострадало и может быть восстановлено, кредиторам рекомендуется освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать, отмечается в сообщение регулятора.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу Курской области. Российским военным удалось остановить нападение. Но до сих пор продолжаются бои. Дело в том, что нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника.

12 августа президент России Владимир Путин провел совещание с главами пограничных районов, в результате которого глава государства потребовал выбить противника из Курской области. После этого, по словам российского лидера, нужно обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

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