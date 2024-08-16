Дмитрия Харатьяна убрали из популярной передачи

Артисту нашли замену

Знаменитый актер Дмитрий Харатьян покинул патриотическую передачу "Наши", которую около года вел вместе с певицей Ютой (настоящее имя - Анна Осипова). Им на смену пришли военкор Николай Долгачев и ведущая Ольга Армякова соответственно. Однако зрители в Сети не могут понять, почему убрали Харатьяна и Юту.

По официальной версии, продюсеры решили, что лучше, если программу будут вести люди, которые не раз бывали на передовой и больше знают о жизни людей Донбасса и других новых российских субъектов. Однако с этим аргументом, судя по комментариям в интернете, многие не согласны. Они отмечают, что Дмитрий Харатьян тоже регулярно бывает в зоне СВО: выступает в госпиталях, общается и с бойцами, и с мирным населением. Юта и вовсе посещает Донбасс с 2014 года.

Ситуацию прокомментировала режиссер Светлана Дружинина, хорошо знакомая с Дмитрием Харатьяном. По ее словам, искать подводные камни в сложившейся ситуации не стоит.

"Харатьян и Юта просто отработали свое время на этой передаче. И теперь вместо них пришли военкоры. Это нормальное развитие событий. Так часто бывает, что меняют ведущих. И Харатьян, насколько я знаю, нормально к этому относится. У него нет обид. И у Юты - тоже", - сообщила Дружинина "Миру новостей".

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