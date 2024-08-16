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Левкин высказался о пропавшем Алибасове: "У него нет телефона - забрали"

17:23
  • пятница
  • 16 августа 2024

77-летний продюсер давно отошел от дел

После череды скандальных передач, которые рвали рейтинги отечественного телевидения несколько лет назад, Бари Алибасов ушел в тень. Он не дает интервью, не снимается, не посещает светские мероприятия, не участвует в жизни отечественного шоу-бизнеса и с участниками легендарной группы "На-На" почти не общается.

Например, Владимир Левкин, который был солистом группы с 1987 по 1998 годы, и вовсе не может выйти на связь с основавшим группу Бари Алибасовым.

"Я пытался дозвониться до него в июне, когда Бари Каримович праздновал день рождения. Но там такая фильтрация звонков мощная, что в Кремль легче дозвониться. У него нет телефона - забрали. А сам он никогда не звонит", - сообщил певец журналистам.

А Вячеслав Жеребкин пришел на кастинг в группу "На-На" в 1992 году и работает там до сих пор.

"Хватит уже, сколько можно! Он на заслуженном отдыхе, живет в свое удовольствие. У него сейчас все нормально, спокойно, размеренно. Вечная гонка шоу-бизнеса теперь позади", - рассказал об Алибасове артист "Миру новостей".

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