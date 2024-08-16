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"Спокойно поменяет памперс, накормит и успокоит": Ковальчук рассказала об отцовстве Чумакова

18:02
  • пятница
  • 16 августа 2024

У пары две дочки

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук воспитывают дочек Амелию и Алисию. Старшая наследница в этом году пойдет в первый класс. А младшей 3 июля исполнился год. Юлия Ковальчук вышла из декрета спустя два месяца после рождения малышки, но все свое свободное время старается проводить с семьей.

В новом интервью певица рассказала о том, каким отцом является Алексей Чумаков.

"Алексей очень занятой папа, востребованный артист и как нормальный мужчина — главный добытчик в семье. Конечно, у него всегда много работы, но это не отвлекает его от безмерной любви к Амелии и Алисии. Дочки целая вселенная для него, и ради них он пойдет на все! При этом Леша относится к тому типу мужчин, которые не робеют при виде ребенка, если будет необходимость, он спокойно поменяет памперс, накормит и успокоит", - поведала артистка "Теленеделе".

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