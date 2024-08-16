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Умерла актриса Екатерина Васильева

18:15
  • пятница
  • 16 августа 2024

Всему виной несчастный случай

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева ушла из жизни в возрасте 37 лет в результате несчастного случая, отмечается на сайте культурного учреждения. При этом точно неизвестно, что случилось с актрисой.

"Впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете. Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой", - говорится в некрологе.

Отметим, что артистка была ученицей народного артиста СССР Юрия Соломина. На сцену Малого театра Екатерина Васильева выходила с 2011 года, на ее счету 15 ролей. Актриса принимала участие в совместных проектах театра и Союза театров Европы. Несколько лет преподавала в родном училище имени Щепкина, сообщает НСН.

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Екатерина Васильева
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