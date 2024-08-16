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Не узнать: Лайма Вайкуле вышла на сцену и показала новое лицо

19:07
  • пятница
  • 16 августа 2024

70-летняя артистка сразила наповал

Лайма Вайкуле отметила в этом году круглую дату. Известной певице исполнилось 70 лет, но кто даст?! Артистка тщательно следит за внешностью и может дать фору молодым женщинам. Однако новое видео с участием Вайкуле сразило наповал общественность.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лайма опубликовала свежий ролик, на котором запечатлена вместе с иноагентом Андреем Макаревичем. На записи видно, что артисты выступают вместе на сцене и исполняют песню. Лидер "Машины времени" аккомпанирует на гитаре. Лайма Вайкуле предстала перед публикой в белом наряде длиной до пола.

"Спасибо, Андрей, за твои прекрасные песни и счастье быть с тобой на одной сцене!" - поблагодарила легендарного артиста Лайма.

Среди комментаторов нашлось немало тех, кто отвесил паре комплименты, но были и те, кто пришел в ужас от лица Вайкуле. По мнению некоторых подписчиков, певица что-то сделала с ним, в результате чего ее глаза теперь "еле открываются", а лицо "превратилось в маску". Один комментатор и вовсе сравнил внешность Вайкуле с лицом ныне покойной актрисы Людмилы Гурченко. Нашлись и такие интернет-пользователи, кто вовсе не сразу узнал артистку.

Теперь в Сети судачат, что Лайма сделала новую пластическую операцию, подтянув кожу лица так сильно, что не двигается ни единый мускул. Сама певица, впрочем, не реагирует на эти разговоры.

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