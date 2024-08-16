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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи

19:51
  • пятница
  • 16 августа 2024

Такое решение принято после атаки на Крымский мост

В Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В нем приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций. Сообщается, что рассматривалась ситуация в связи с ракетной атакой на Керчь ночью на 16 августа.

"Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования", - говорится в официальном телеграм-канале администрации города.

В сообщении нет информации о повреждениях или ущербе от ракетной атаки, однако сообщается, что будут проведены обследование и ремонтные работы. Также обнародовано, что будет организован подвоз воды в центральной части города.

"Ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме", - успокоили местные власти.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что ВС России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост несколькими ракетами ATACMS американского производства. Он подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

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