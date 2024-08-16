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Закрывается въезд в 5 населенных пунктов Белгородской области

20:19
  • пятница
  • 16 августа 2024

Жителей вместе с имуществом начнут отселять

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области. Это касается и села Колотиловка Краснояружского района. Жителей будут отселять и помогать с вывозом имущества.

Кроме этого на региональном и федеральном уровне оперативным штабом приняты решения о введении в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации разного уровня.

В связи с этим увеличились меры поддержки, выплачиваемые из регионального и федерального бюджетов жителям, пострадавшим в результате агрессии Вооруженных формирований Украины, сообщает в своем телеграм-канале губернатор.

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