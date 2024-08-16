Ребенка звезды "Дома-2" Алены Рапунцель госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Девушка поделилась бедой

Алена Рапунцель рассказала о том, что ее пятилетний сын Богдан попал в больницу после того, как на него наехал мужчина на электросамокате. Это случилось еще в начале недели, но Алена решила сообщить об этом лишь сейчас.

По словам звезды телепроекта "Дом-2", мальчик с бабушкой стояли на остановке, когда вдруг на большой скорости в ребенка врезался человек. "Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт", - сообщила Алена.

Она уточнила, что бабушка была в шоке от случившегося и даже не сумела быстро сообразить зафиксировать данные самоката или сделать фото мужчины. Тот, по словам Рапунцель, остановился, посмотрел на ребенка, сказал, что с ним "все ок", и уехал. Алена подчеркнула, что мужчина даже не предложил помочь, при этом Богдан сильно плакал.

"У сына на тот момент было повреждено ухо, так как он упал на него. Богдан даже идти домой не мог. Болела голова и ухо. Ребенок просто уснул на бордюре", - рассказала Рапунцель на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В итоге мальчик попал в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, посттравматический острый отит. Вскоре ребенка выписали, ему назначили домашний режим. Алена обратилась в полицию.

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