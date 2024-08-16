ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ребенка звезды "Дома-2" Алены Рапунцель госпитализировали с черепно-мозговой травмой

21:05
  • пятница
  • 16 августа 2024

Девушка поделилась бедой

Алена Рапунцель рассказала о том, что ее пятилетний сын Богдан попал в больницу после того, как на него наехал мужчина на электросамокате. Это случилось еще в начале недели, но Алена решила сообщить об этом лишь сейчас.

По словам звезды телепроекта "Дом-2", мальчик с бабушкой стояли на остановке, когда вдруг на большой скорости в ребенка врезался человек. "Богдан перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт", - сообщила Алена.

Она уточнила, что бабушка была в шоке от случившегося и даже не сумела быстро сообразить зафиксировать данные самоката или сделать фото мужчины. Тот, по словам Рапунцель, остановился, посмотрел на ребенка, сказал, что с ним "все ок", и уехал. Алена подчеркнула, что мужчина даже не предложил помочь, при этом Богдан сильно плакал.

"У сына на тот момент было повреждено ухо, так как он упал на него. Богдан даже идти домой не мог. Болела голова и ухо. Ребенок просто уснул на бордюре", - рассказала Рапунцель на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В итоге мальчик попал в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, посттравматический острый отит. Вскоре ребенка выписали, ему назначили домашний режим. Алена обратилась в полицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Алена Рапунцель с сыном Богданом
Алена Рапунцель с сыном Богданом
Алена Рапунцель с сыном Богданом
Алена Рапунцель с сыном Богданом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.