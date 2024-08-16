"Что-то происходит не то": продюсер отметил странное поведение Долиной

Коллеги оказывают помощь лишившейся 200 миллионов артистке

На днях стало известно, что Лариса Долина продала роскошную квартиру в центре столицы и лишилась внушительной суммы денег. Всего артистка потеряла порядка 200 миллионов рублей. Всему виной мошенничество, жертвой которого стала певица. Теперь она пытается вернуть квартиру и деньги.

Оказалось, что преступники на протяжении нескольких месяцев обрабатывали исполнительницу. По словам продюсера Сергея Дворцова, он заметил странное поведение Ларисы Долиной задолго до того, как эта история получила широкое освещение.

"Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то", - сообщил продюсер.

По словам Дворцова, в настоящее время многие коллеги оказывают поддержку Долиной и надеются, что история вскоре разрешится в ее пользу, передает Life.ru.

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