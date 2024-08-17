Получил ранение, но продолжил атаку: подвиг младшего лейтенанта Герасименко

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации. Рядовой Александр Полухин со своим экипажем оказывал поддержку наступающим штурмовикам. В ходе внезапной атаки танкисты под командованием Полухина разгромили укреплённые огневые точки противника. Неприятель бежал, бросив раненых на поле боя.

Младший лейтенант Андрей Герасименко со своей группой обнаружил вражеский опорник и, скрытно подобравшись к врагу, открыл по нему прицельный огонь.

Несмотря на полученное ранение, Андрей продолжал руководить подчинёнными. Позиции ВСУ и до десяти радикалов были уничтожены, оборона неонацистов прорвана, сообщает "ТВ Центр".

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