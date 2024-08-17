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Получил ранение, но продолжил атаку: подвиг младшего лейтенанта Герасименко

08:49
  • суббота
  • 17 августа 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации. Рядовой Александр Полухин со своим экипажем оказывал поддержку наступающим штурмовикам. В ходе внезапной атаки танкисты под командованием Полухина разгромили укреплённые огневые точки противника. Неприятель бежал, бросив раненых на поле боя.

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Младший лейтенант Андрей Герасименко со своей группой обнаружил вражеский опорник и, скрытно подобравшись к врагу, открыл по нему прицельный огонь.

Несмотря на полученное ранение, Андрей продолжал руководить подчинёнными. Позиции ВСУ и до десяти радикалов были уничтожены,  оборона неонацистов прорвана, сообщает "ТВ Центр".

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