Армия России наступает
Российская армия активно уничтожает военную инфраструктуру противника. За минувшую неделю нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам националистов.
По данным Минобороны, целями стали предприятия украинского ВПК, аэродромы, места сборки и хранения дронов. Кроме того, поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистов, а также иностранных наёмников.
В результате активных действий подразделений группировки войск Центр, освобождены населённые пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечены очередные попытки киевского режима устроить диверсии в отношении гражданской инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram