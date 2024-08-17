Армия России наступает

Российская армия активно уничтожает военную инфраструктуру противника. За минувшую неделю нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам националистов.

По данным Минобороны, целями стали предприятия украинского ВПК, аэродромы, места сборки и хранения дронов. Кроме того, поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистов, а также иностранных наёмников.

В результате активных действий подразделений группировки войск Центр, освобождены населённые пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечены очередные попытки киевского режима устроить диверсии в отношении гражданской инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр".

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