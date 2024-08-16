США развернули войска на Ближнем Востоке

Америка готова к любой непредвиденной ситуации

Переговоры Израиля и посредников по сектору Газа прошли в столице Катара Дохе. Однако движение ХАМАС участвовать в них отказалось. На днях палестинцы объяснили это тем, что Тель-Авив не выполняет достигнутые ранее договоренности - продолжает обстрелы и постоянно меняет условия. А Соединенные Штаты, которые выступают одним из посредников, якобы продолжают вооружать Израиль.

Теперь же стало известно, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к "любой непредвиденной ситуации". Об этом сообщил некий высокопоставленный представитель американской администрации, оценивая возможность нападения Ирана на Израиль, передает РИА Новости.

Меж тем массовые шествия и митинги с требованием наконец договориться с палестинцами и освободить заложников прошли в Тель-Авиве.

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