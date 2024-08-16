В МИД России вызвали посла Италии

Дипломату выразили протест

В МИД России вызвали итальянского посла в Москве Чечилию Пиччони. Дипломату выразили решительный протест. Как отмечается, итальянские журналисты нарушили российское законодательство и правила журналистской этики.

"Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область", - говорится в сообщении МИД России.

Российскими профильными ведомствами устанавливаются обстоятельства инцидента. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, присутствием итальянских журналистов в Курской области хотели прикрывать фейки, передает РИА Новости.

"Так как огромное количество материалов уже было написано западниками и были развенчаны, дезавуированы российской стороной с фактами на руках, им нужно было чем-то прикрыться", - сказала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram