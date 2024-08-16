В Харьковской области сообщили о планах Киева ударить по двум АЭС

Информация получена по результатам допроса военнопленных ВСУ
Украина намерена ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области. Как отмечается, эти данные получены по результатам допроса военнопленных ВСУ.
"На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что участвующие в нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink.
Между тем, по данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS американского производства, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в Сумской области.
16 августа из российской столицы в Курскую область отправился гуманитарный груз. Он был сформирован менее чем за неделю в штабе "Москва помогает".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram