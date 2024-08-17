Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ

Экс-премьер Британии выразил неподдельную радость нападению ВСУ на Курскую область

"Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" Об этом пятницу, 16 августа, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

Он также записал видеообращение, в котором выразил неподдельную радость нападению ВСУ на Курскую область и призвал дать Киеву разрешение на использование западного оружия для ударов по России.

16 августа газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Лондон отправил запрос союзникам по НАТО с целью позволить Киеву использовать Storm Shadow для ударов по России, однако США пока не одобрили его.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram