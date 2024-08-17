ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ

01:28
  • суббота
  • 17 августа 2024

Экс-премьер Британии выразил неподдельную радость нападению ВСУ на Курскую область

"Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" Об этом пятницу, 16 августа, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

Он также записал видеообращение, в котором выразил неподдельную радость нападению ВСУ на Курскую область и призвал дать Киеву разрешение на использование западного оружия для ударов по России.

16 августа газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Лондон отправил запрос союзникам по НАТО с целью позволить Киеву использовать Storm Shadow для ударов по России, однако США пока не одобрили его. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.