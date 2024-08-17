Электроснабжение в Приморском крае полностью восстановлено

Остаются точечные отключения, сообщает губернатор

Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Также губернатор Олег Кожемяко заявил, что практически все объекты подключены к электроэнергии, однако остаются точечные отключения.

16 августа почти два миллиона человек остались без света из-за массового отключения элетроэнергии, спровоцированного коротким замыканием на Лучегорской ГРЭС.

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