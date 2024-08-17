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Иран может отложить возмездие Израилю на фоне переговоров по сектору Газа

04:42
  • суббота
  • 17 августа 2024

Иран и "Хезболла" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений

Иран может отложить удар по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании на фоне переговоров по сектору Газа в Дохе. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников.

Также сообщается, что в связи с переговорами о прекращении огня Иран и "Хезболла" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений.

14 августа агентство Reuters сообщило, что Иран воздержится от удара по Израилю только в случае установления перемирия в Газе.

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