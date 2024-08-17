В России будет создан реестр работодателей с нелегальной занятостью

Список начнёт формироваться с 1 января 2025

Роструд создаст публичный реестр работодателей с нелегальной занятостью. Об этом субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Список начнёт формироваться с 1 января 2025 года. В него попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками.

В реестре будет также содержаться вся информация о работодателе — название компании или ФИО предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого. Все данные будут открыты и доступны для граждан.

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