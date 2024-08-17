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Выросло число пострадавших от ракетного удара по ТЦ в Донецке

08:13
  • суббота
  • 17 августа 2024

Один подросток находится в реанимации

По уточнённым данным, число пострадавших при обстреле боевиками Донецка возросло до 13-ти человек, раненый подросток находятся в реанимации.

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Накануне ВСУ атаковали Петровский район города. Одной из целей стал торговый центр "Галактика", в котором находилось не менее ста человек. Начался сильный пожар, его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров.

Тушить возгорание пришлось под ударами вражеских беспилотников. Сейчас огонь локализован. После обстрела Донецка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт", сообщает "ТВ Центр".

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