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ХАМАС отказался принимать американские условия перемирия в Газе

10:04
  • суббота
  • 17 августа 2024

Переговоры зашли в тупик

Противоречивые комментарии приходят из Катара, где продолжаются переговоры по ситуации в секторе Газа.  Движение ХАМАС, которое не принимает в них участие, заявило, что последние предложения США учитывают лишь интересы Израиля, а потому невыполнимы.

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Совершенно другую картину рисуют в Вашингтоне. Президент Джо Байден, примеряющий на себя роль главного миротворца, сообщил СМИ, что позиции сторон сблизились как никогда - новое соглашение может быть достигнуто уже в ближайшее время.

Между тем, армия Израиля продолжает обстрелы сектора Газа. ЦАХАЛ готовится нанести новые массированные удары. Жителям и беженцам предписано покинуть города Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах. Детский фонд ООН бьет тревогу - в анклаве выявлен первый случай заболевания полиомиелитом, и призывает Израиль немедленно прекратить обстрелы для проведения массовой вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

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