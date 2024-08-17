Лесные пожары подошли вплотную к турецкому Измиру

Уже горят дома на окраине города

Десятки природных пожаров бушуют в пяти провинциях Турции. Самая тяжёлая ситуация сложилась в районе Измира, там огонь подошёл вплотную к городу. Уже горят жилые дома и предприятия, идёт эвакуация людей.

Число пострадавших от стихии во всей Турции приближается к 80-ти. Борьбу с возгораниями ведут почти пять тысяч пожарных, задействованы более тысячи единиц наземной техники, а также 90 самолётов и вертолётов.

По подозрению в поджогах задержаны шесть человек, ещё трое объявлены в розыск. Между тем, власти называют главной причиной пожаров аномальную жару, отсутствие осадков и сильный ветер, сообщает "ТВ Центр".

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