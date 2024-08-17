Морпехи и лётчики продолжают громить противника в Курской области

У ВСУ заканчиваются резервы

В Курской области российские войска продолжают теснить врага, выбивая его с приграничных территорий. Колонну ВСУ с натовской бронетехникой и вооружением уничтожили наши морпехи в районе Кремяного.

Массированные удары по боевикам наносят Су-34. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик стремительно набирает высоту. Под крыльями - новейшие авиабомбы с модулем коррекции и планирования. Через несколько минут на земле один за другим поднимаются столбы дыма. Идёт уничтожение позиций националистов, которые успели окопаться в приграничье.

На направлениях, где ВСУ могут попытаться бросить в бой тяжёлую технику, группировка "Север" выставляет танковые заслоны. Машины маскируют в лесополосах. В случае, если разведка обнаружит передвижение противника, экипажи откроют встречный, заградительный огонь. Из посёлков где объявлена эвакуация, волонтёры продолжают вывозить мирных жителей. Но добраться до места, не всегда удается сразу. В воздухе постоянно висят вражеские беспилотники.

В пункте временного размещения, чтобы хоть как-то отвлечь детей, установили качели. Пригласили тренеров местного конноспортивного клуба с питомцами. Открыли кружок рисования.

На усиление группировки МЧС в Курске отправлен специальный пожарный поезд. Такой же состав развернут в Белгородской области. С понедельника закроют въезд в пять посёлков региона. Людей эвакуируют. Все для того, чтобы власти и спецслужбы могли оперативно реагировать на возможные угрозы со стороны ВСУ.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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