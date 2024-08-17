У США и Британии возникли разногласия по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow

Союзники не могут договориться

В странах НАТО накаляются споры по поводу использования украинцами западного оружия на территории России. И далеко не все разделяют точку зрения британского экс-премьера Бориса Джонсона, который цинично назвал нападение на Курскую область "лучшими новостями за долгое время".

Джонсон на всякий случай выждал 10 дней, чтобы записать своё обращение к киевским террористам. "Клянусь всем святым, сейчас тот самый момент для нас - дать им добро на использование переданного оружия", - заявил горе-политик.

Речь идёт о крылатых ракетах Storm Shadow. Обращение подстрекатель Борис записал срочно, не успев даже камеру телефона протереть. А ещё разразился статьей в Daily Mail о пользе дела. Вспоминает, как британские "Челленджеры" уже однажды нарушили табу союзников на отправку танков, чем побудили других. Так что мешает Королевству снова быть впереди планеты всей? Оказалось, как всегда, США.

Журналисты The Times пишут - Лондон еще больше месяца назад попросил Вашингтон дать отмашку на удары ракетами Storm Shadow вглубь России, но американцы молчат. При этом украинцы уже во всю используют американские ракеты, нацелив их на гражданские объекты – разрушен мост через реку Сейм в Курской области.

В российском МИДе подтвердили, что ВСУ использовали боеприпасы западного производства, вероятно американские Himars. В этот момент шла эвакуация, погибли волонтёры.

Тем временем в Италии переживают по поводу использования на территории России их оружия. Ведь, это означает косвенное участие Рима в войне против Москвы. "Министр обороны Гвидо Кросетто до сих пор открыто критиковал этот шаг, он называл это эскалацией, которая отодвигает прекращение огня всё дальше и дальше.

При этом зарубежные эксперты до сих пор гадают, какую цель преследует Зеленский в Курской области. Именно поэтому в район Суджи завезли партию зарубежных журналистов. После одного такого репортажа итальянского посла вызвали на ковёр в российский МИД.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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