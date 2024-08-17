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В секторе Газа выявлен первый случай заболевания полиомиелитом

13:39
  • суббота
  • 17 августа 2024

В ООН требуют прекратить обстрелы

В детском фонде ООН бьют тревогу: в секторе Газа выявлен первый случай заболевания полиомиелитом. Медики призывают Израиль немедленно прекратить обстрелы для проведения массовой вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, ЦАХАЛ продолжает обстрелы сектора Газа. Сегодня жертвами удара по городу Аль-Завайда стали 15 человек. Израиль готовится подвергнуть массированным бомбардировкам центральные районы анклава - 170 тысяч жителей и беженцев должны покинуть Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах.

Тем временем руководство ХАМАС обвинило США в искажении происходящего на переговорах в Катаре. Как сообщил представитель палестинского движения, Вашингтон заявляет, что стороны близки к соглашению, но на самом деле не спешит остановить войну и тянет время в интересах Израиля.

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