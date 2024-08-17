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"Прогресс" с фруктами и научной аппаратурой причалил к МКС

12:20
  • суббота
  • 17 августа 2024

Стыковка прошла в автоматическом режиме

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" причалил к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Процесс контролировали специалисты центра управления полётами и экипаж МКС на борту. На станцию доставлены свежие фрукты, кофе, а также оборудование для экспериментов, сообщает "ТВ Центр".  

Рентгеновский спектрометр позволит проводить почти полный обзор небесной сферы. Также космонавты смогут исследовать влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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