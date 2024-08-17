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На Кубани восстанавливают популяцию черноморского лосося

12:37
  • суббота
  • 17 августа 2024

Мальков выращивают в специальном инкубаторе

В Краснодарском крае восстанавливают популяцию черноморского лосося, занесённого в Красную книгу. Там выпустили в реку выращенных в особых условиях мальков. Специалисты в течение полугода готовились к этому моменту. Контролировали условия содержания рыбы, уделяя внимание каждому показателю.
Учёные восстанавливают популяцию байкальского омуля

Черноморский лосось или кумжа - особо ценная порода рыб. До середины ХХ века считалась промысловой. Но потом оказалась на грани исчезновения. Занесена в Красную книгу России. Мальков лосося выпускают в реки для того, чтобы восстановить естественную популяцию. Рыбу специально и уже не первый год искусственно выращивают на форелеводческих предприятиях Краснодарского края в инкубационных цехах.

Здесь всё автоматизировано - система контроля показателей воды, подачи кислорода и кормления мальков. "Как у малышей - каждые полчаса или каждые три часа родители кормят малышей, так и здесь кормушки кормят каждый час", - рассказывает техник-рыбовод Елизавета Степанова.

Есть и свои секреты для того, чтобы потом рыба легко и быстро адаптировалась к новой среде - особая диета и витамины. Перед днём выпуска специальная комиссия обычно проверяет - готовы ли мальки к самостоятельной жизни. Их осматривают, взвешивают. Размер каждого должен быть не меньше десяти сантиметров.

Контролируют и состав, и температуру воды в реке. Она не может сильно отличаться от той, в которой жили мальки. Черноморский лосось - достаточно привередлив. Ему комфортно при температуре не выше плюс 15 градусов и сильном течении.

В свободной жизни путь малькам предстоит довольно долгий. В горной речке Мзымта они проведут два-три месяца - подрастут, окрепнут, и начнут двигаться к морю. Нагулявшись там, через два-три года взрослая рыба обычно возвращается на нерест в родную реку. И шансы на то, что популяция в ближайшее время восстановится - большие.

Это не последний выпуск мальков в нынешнем году - ещё один запланирован на сентябрь.

Юлия Богоманшина, «ТВ Центр»

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Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
Разведение черноморского лосося
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