Евгений Селивёрстов: Почти 1,6 тысячи москвичей выбрали упрощённый способ согласования перепланировок

Всего поступило около 14 тысяч заявок

Почти 1,6 тысячи москвичей выбрали упрощённый способ согласования перепланировок – по представленному эскизу. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал замруководителя Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селивёрстов.

Всего за последние полгода в Мосжилинспекцию поступило около 14 тысяч заявок на согласование перепланировки. 1 апреля этого года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс и федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", теперь процедура стала намного проще для заявителей.

Чтобы оформить акт о завершённой перепланировке помещения через портал mos.ru, необходимо предоставить его технический план, разработанный кадастровым инженером. Ранее после получения акта жители самостоятельно обращались в Росреестр для внесения поправок в ЕГРН. Сейчас Мосжилинспекция проводит эту процедуру в электронном формате бесплатно, а после внесения изменений в ЕГРН направляет собственнику выписку.

Упрощённый порядок не повлиял на сроки оказания услуги по перепланировке. Для многоквартирных домов он составляет 20 рабочих дней, а для объектов культурного наследия – 30 дней.

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