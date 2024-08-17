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Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

11:08
  • суббота
  • 17 августа 2024

Никто не пострадал

Беспилотник ВСУ сбросил заряд на территорию Запорожской АЭС. Он разорвался на дороге, идущей вдоль энергоблоков, по которой передвигается персонал.

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На станции отметили, что Киев снова создал прямую угрозу безопасности АЭС и её персонала. Работающие в Энергодаре представители МАГАТЭ уже побывали на месте падения снаряда, сообщает ТАСС.

11 августа Запорожская АЭС уже подвергалась атакам ВСУ, в результате чего загорелась градирня охлаждения на одном из энергоблоков.

Накануне, 16 августа российские информагентства со ссылкой на информацию, полученную от сдавшихся в плен бойцов ВСУ, сообщали о том, что Киев планирует удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию, и тем самым перейти к новому этапу эскалации.

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