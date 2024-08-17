Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

Никто не пострадал

Беспилотник ВСУ сбросил заряд на территорию Запорожской АЭС. Он разорвался на дороге, идущей вдоль энергоблоков, по которой передвигается персонал.

На станции отметили, что Киев снова создал прямую угрозу безопасности АЭС и её персонала. Работающие в Энергодаре представители МАГАТЭ уже побывали на месте падения снаряда, сообщает ТАСС.

11 августа Запорожская АЭС уже подвергалась атакам ВСУ, в результате чего загорелась градирня охлаждения на одном из энергоблоков.

Накануне, 16 августа российские информагентства со ссылкой на информацию, полученную от сдавшихся в плен бойцов ВСУ, сообщали о том, что Киев планирует удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию, и тем самым перейти к новому этапу эскалации.

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