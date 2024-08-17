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Долина подняла ценник за свои выступления после обмана с продажей квартиры

14:13
  • суббота
  • 17 августа 2024

Плата за выступление выросла в полтора раза

Лариса Долина решила отбить потери, связанные с неудачной продажей элитной квартиры в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, артистка подняла ценник на корпоративы в два с половиной раза.

Забравшая у Долиной миллионы женщина заявила, что сама стала жертвой обмана
Обманувшие Ларису Долину мошенники звонили с Украины

Теперь концерт певицы обойдётся в четыре миллиона рублей, а не в полтора, как ещё несколько месяцев назад. Очевидно, что звезда так хочет поправить своё финансовое положение и прийти в себя после потери двухсот миллионов рублей.

На днях народную артистку России обманули мошенники с Украины. При продаже квартиры в Хамовниках Долина попала на удочку аферистов и зачем-то перевела деньги на так называемые безопасные счета.

Полиция задержала курьера, но женщина утверждает, что сама стала жертвой обмана. Тем временем в квартиру за 200 миллионов уже вселились новые владельцы.

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