Собянин рассказал, как москвичи помогают жителям Курской области

В регион отправлен очередной гуманитарный груз

Москва передала жителям Курской области воду, одежду и другие жизненно важные предметы. В регион доставлена очередная партия гуманитарного груза, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что гуманитарную помощь принимают в штабах "Москва помогает" и на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Ещё волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли в столицу и распределили по приютам 40 собак из пострадавшего от украинской провокации региона.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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