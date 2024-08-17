На украинских аэродромах уничтожены бомбардировщик Су-24 и три вертолёта

Подробности сообщили в Минобороны России

Армия России уничтожила на украинских аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса ПВО Patriot и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

За сутки средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS и 35 беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

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