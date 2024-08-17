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Более 130 миллионов человек воспользовались МЦД-3 за год

22:00
  • суббота
  • 17 августа 2024

Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 130 миллионов пассажиров за год воспользовались третьим маршрутом Московского центрального диаметра. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3
В Москве продолжается строительство станции "Митьково" МЦД-3

МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское. На линии - 39 станций и более 20 вариантов пересадок. Мэр отметил: чтобы создать диаметр власти мегаполиса вместе с РЖД проделали огромную работу. Для объединения Ленинградского и Казанского направлений в центре Москвы фактически заново была построена Митьковская ветка.

В этом году на линии появились поезда последнего поколения "Иволга". Полностью обновить подвижной состав МЦД-3 планируют до конца года.

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